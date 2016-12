Carrinho no joelho provoca vermelho direto no Campeonato Turco; vídeo

São raros os campeonatos em que há rodada no dia 25 de dezembro, data em que países de maioria católica celebram o Natal. Uma das poucas exceções no mundo do futebol, a Liga da Turquia, país de maioria muçulmana, teve rodada normalmente neste domingo - e com direito a cenas lamentáveis.

Na vitória por 2 a 0 do Sanliurfaspor sobre o Manisaspor, pela segunda divisão turca, o destaque negativo da equipe vencedora ficou por conta do zagueiro Berkay Can. Aos 35 minutos do segundo tempo, o defensor deu uma entrada violentíssima em Bahatin Köse, atacante do Manisaspor, que acabou atingido na altura do joelho (veja o lance no vídeo abaixo).

Falta duríssima de Berkay Can - Turquia

O árbitro não pensou duas vezes e mostrou cartão vermelho no ato para Berkay Can. A expulsão do indisciplinado zagueiro, contudo, não prejudicou o Sanliursfaspor, que vencia por 1 a 0 àquela altura, com gol do meia Altarslan no início do segundo tempo, e ainda conseguiu fazer o segundo nos acréscimos, com o meia Huseyin Kala.