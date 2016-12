Canal americano cancela exibição de documentário que pagou a membros da KKK

RIO — O canal americano A&E Network anunciou o cancelamento da exibição do controverso documentário “Escaping the KKK: A Documentary Series Exposing Hate in America“. A decisão foi tomada no sábado, após a emissora ter descoberto que os produtores da série de oito episódios realizaram pagamentos a membros da Ku Klux Klan para terem acesso a informações.

“Embora apoiemos a intenção da série e a seriedade do conteúdo, esses pagamentos são uma violação direta das políticas e práticas da A7E para um documentário”, disse a emissora, em comunicado. “Agora nós decidimos não prosseguir com a exibição do projeto”.

O documentário vem atraindo a atenção do público, sobretudo no atual ambiente político de ascensão da extrema direita. Na semana passada, a A&E havia determinado a alteração do nome do programa, que era chamado “Geração KKK”, após receber críticas de grupos americanos de direitos civis.

Desde que foi anunciado, na segunda-feira passada, o documentário vem sendo alvo de críticas de grupos de direitos civis, como a Anti-Defamation League e a Color of Change. Os ativistas afirmam que um programa sobre “altos membros da Ku Klux Klan e suas famílias” por servir para uma maior aceitação do movimento extremista, que, entre outras posições reacionárias, defende a supremacia branca.

No comunicado, a A&E defende que o documentário pretendia focar na ajuda a pessoas que queriam deixar a KKK, “o grupo de ódio racista com um longo histórico de violência contra negros e outros. Nosso objetivo com essa série sempre foi expôr e combater o racismo e o ódio em todas as suas formas”.