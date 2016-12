Campanha contra racismo está entre as melhores de 2016, diz Revista Exame

A campanha contra o racismo, criada pelo Governo do Paraná, continua repercutindo nas mídias nacionais e internacionais. Neste mês, a campanha entrou para o ranking da revista Exame entre as 20 melhores campanhas do ano e ocupa a 11ª posição, à frente de gigantes como a Disney e Nike.



A campanha, da Secretaria de Comunicação Social em parceria com a Assessoria Especial da Juventude, foi lançada para o dia da Consciência Negra (20 de novembro) como um alerta sobre a existência do preconceito velado e como ele afeta o ambiente corporativo. O vídeo acumula mais de 16 milhões de visualizações, 411 mil compartilhamentos e cerca de 19 mil comentários - isto na página do governo no facebook, sem considerar o engajamento proveniente de outros compartilhamentos.



“A ideia era fazer com que as pessoas falassem sobre o assunto, discutissem e começassem a olhar mais para si mesmas e para suas atitudes cotidianas e o resultado ficou como esperávamos”, declarou Edson Lau, assessor especial de Políticas Públicas para Juventude e integrante do Conselho de Promoção a Igualdade Racial.



Lau adiantou que já estão sendo planejadas novas ações. “Num futuro próximo o Governo terá ainda mais ações de forma que o nosso Estado seja cada vez mais justo, mais humano e mais igualitário”, afirmou.