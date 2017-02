Câmara dos EUA retira benefício de 75 mil deficientes mentais

WASHINGTON — Como parte de um esforço do presidente Donald Trump de reverter medidas dos últimos meses do governo de Barack Obama em relação ao porte de armas, a Câmara de Representantes dos EUA aprovou nesta quinta-feira descartar uma norma que ampliava a revisão de antecedentes penais para cobrir beneficiários do Serviço Social com deficiência, que não podem administrar seus assuntos pessoais.

A votação foi aprovada por 235 a 180. Os cerca de 75 mil beneficiários que se enquadram nos critérios têm transtornos mentais tão graves que não podem trabalhar e precisam de um representante para administrar suas prestações. A medida representa o primeiro passo para garantir a deficientes mentais o direito de portar armas.