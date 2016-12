Câmara devolveu R$ 2,65 milhões de recursos à Prefeitura de Cascavel

Em ato no gabinete do prefeito Edgar Bueno, a Câmara de Vereadores devolveu na manhã de hoje (22) R$ 2,65 milhões ao Executivo. Somados ao valor de 2015, a atual Mesa Diretora contabiliza uma devolução superior a R$ 6 milhões. “Investimos os recursos necessários para o bom andamento das atividades do Poder Legislativo, mas com austeridade e rígido controle das despesas conseguimos fechar o ano com essa considerável economia”, disse o presidente Gugu Bueno, que participou da cerimônia juntamente com os vereadores Luiz Frare, Cláudio Gaiteiro, Valmir Severgnini e Nei Haveroth.

“A atual gestão da Câmara dá um bom exemplo de como economizar e os recursos chegam em boa hora, quando estamos fechando os números de nosso governo”, disse o prefeito Edgar Bueno. O dinheiro entra na rubrica de recursos livres e pode ser utilizado da forma que a administração pública municipal julgar mais conveniente.

Ao lembrar que no ano passado a Câmara “cortou na própria carne”, diminuindo o quadro de assessores e implantando um rígido controle das despesas de custeio e manutenção, Gugu Bueno ressaltou que a economia, em 2016, poderia ter sido ainda maior, não fosse a necessidade legal de exonerar – e cumprir com os encargos trabalhistas – 87 ocupantes de cargos em comissão, gerando uma despesa aproximada de R$ 700 mil.

DEVER CUMPRIDO

Vice-presidente da Câmara e presidente da Comissão e Economia, Finanças e Orçamento, Luiz Frare destacou que o montante devolvido este ano equivale a 12,5% do orçamento do Legislativo. “Fizemos a nossa parte e o presidente Gugu Bueno sempre conduziu as ações com bastante respeito e conversando com todos os vereadores, em especial os integrantes da Mesa Diretora”, salientou.