Cafelândia inaugura três novas obras hoje

Cafelândia - A administração pública de Cafelândia vai entregar hoje três novas obras à comunidade. Entre elas está o hospital municipal, estrutura há muito aguardada e que agora se torna realidade. A obra recebeu mais de R$ 1,4 milhão em investimento.

O prefeito Valdir Andrade, o Bugrão, também comanda a inauguração da Casa da Cultura Claudio José Czerniej. Para que ela ficasse pronta foram investidos cerca de R$ 340 mil. Com ela, o município passa a ter um local apropriado para a realização de peças teatrais, apresentações culturais entre outros eventos. A comunidade também vai receber a quadra de areia anexa ao Ginásio de Esportes Severino Pasquali.

As inaugurações terão início as 9h30 no prédio do Hospital Municipal, situado na avenida Presidente Juscelino. Depois, as autoridades e convidados farão visitação e descerramento da placa inaugural das outras obras. Toda a população está convidada a prestigiar esses atos, diz o prefeito Bugrão.