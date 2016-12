Cachorro que atacou idosa havia sido abandonado

Uma situação que já virou rotina e para os moradores das áreas rurais e inclusive já denunciada nas páginas de O Paraná, o abandono de animais em Cascavel virou ocorrência para os socorristas do Siate no fim da desta terça-feira (27), em uma propriedade agrícola localizada na PR-180, a cerca de cinco quilômetros do trevo que liga a rodovia à Avenida Piquiri.

No local, uma senhora de 73 anos foi atacada por um cachorro de médio porte que havia sido abandonado em frente à sua residência há aproximadamente uma semana. O animal havia sido acolhido pela família da vítima, que foi pega de surpresa, pelas costas, pelo cão ao adentrar no pátio de casa.

Ana Dina Fabris foi mordida no braço direito, na coxa esquerda e na panturrilha direita. Ela recebeu atendimento no local do incidente e foi encaminhada para a UPA Veneza.

Transtornados com o ocorrido, familiares da senhora aguardavam informações das autoridades competentes para saber quais providências tomar em relação ao cachorro.