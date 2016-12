Britânicos criam desculpas incomuns para não apresentar declarações fiscais

LONDRES — "Minha declaração de impostos estava em meu iate que pegou fogo". Essa é apenas uma das dezenas de desculpas incomuns recebidas pelos coletores de impostos do governo britânico de clientes que não conseguem completar suas declarações fiscais a tempo. ir 0812

“Uma vespa no meu carro causou-me um acidente e minha declaração de impostos, que estava dentro, foi destruída", foi outra desculpa apresentada pelos atrasados. Crianças, parceiros ou colegas também são acusados por inadvertidamente destruir os formulários.

— É fácil ver que algumas desculpas para não completar um retorno de impostos no tempo pode ser mais questionável do que outros — disse Ruth Owen, diretor geral de atendimento ao cliente da Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRV).

"Mas sempre haverá ajuda e apoio disponíveis para aqueles que têm uma desculpa genuína para não apresentar o seu retorno a tempo", acrescentou em um comunicado.

Geralmente, os contribuintes que se autoavaliam devem cumprir um prazo. Eles têm até 31 de janeiro de cada ano para preencher seus formulários e pagar somas pendentes.

A HMRC espera receber cerca de 11 milhões de formulários de devolução de autoavaliação este ano.

Mesmo com os alertas, todo ano as desculpas se repetem. Outras são criadas: "Minha esposa me ajuda com meu retorno de imposto, mas ela teve uma dor de cabeça por dez dias" foi um recurso apresentado contra a pena do HMRC para depósito tardio, que começa em 100 libras.

Outros, no entanto, eram mais simples em sua abordagem: "O carteiro não entregar na minha casa."