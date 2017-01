Briga em família termina com dois feridos por enxada

O ano de 2016 se aproxima do fim, mas as ocorrências para os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar parecem não se findar. Em poucos minutos, cinco situações mobilizaram viaturas do Siate e da PM na noite deste sábado (31), em Cascavel.

Uma delas foi entre familiares, na Rua Baleia Azul, no Bairro Colméia. No local, Beloni Fautino, de 44 anos, precisou de atendimento para um corte na mão, que precisou de pontos. Seu filho também foi medicado. Ele sofreu um corte na cabeça, mas recusou encaminhamento hospitalar. Os ferimentos em ambos foram causados por uma enxada. Uma terceira pessoa estaria envolvida na confusão. Ela seria a nora de Beloni, mas não se feriou. A polícia esteve no local para apurar os fatos.

Enquanto o Siate atendia a ocorrência, um caminhão de combate a incêndio foi solicitado ao Bairro Universitário para conter as chamas que tomavam conta de uma motocicleta, na Rua Aleijadinho. Ao mesmo tempo, um homem feriu a língua no Ciro Nardi ao abrir uma garrafa com a boca.

As outras duas ocorrências foram um baleado no Bairro Periollo e uma queda de moto no Bela Vista.