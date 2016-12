Briga de casal leva avião da American Airlines a fazer pouso não programado em Brasília

BRASÍLIA - Uma briga de casal levou um avião da American Airlines a fazer um pouso não programado no aeroporto de Brasília na madrugada desta quarta-feira. A Polícia Federal foi chamada para ajudar no caso e os demais passageiros tiveram que aguardar para completar a viagem. Eles deverão retomar a viagem somente no período da tarde.

O avião decolou de Guarulhos (SP) com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Pouco antes das 2 horas da manhã, o comandante do voo contatou a Inframerica, empresa que administra o aeroporto de Brasília informando da necessidade do pouso devido à confusão a bordo.

Segundo relato da Polícia Federal, a mulher estava “extremamente agressiva” e não respeitou as orientações da tripulação para permanecer em seu assento, nem mesmo durante o procedimento de decolagem em Guarulhos (SP). A decisão de interromper o voo ocorreu devido a agressões verbais dirigidas contra os comissários.

O pouso em Brasília ocorreu às 2h37m e os dois passageiros envolvidos na briga foram desembarcados “sem maiores transtornos”. O voo deveria ter sido retomado às 4h25m, mas a tripulação decidiu por suspender a continuidade devido às horas de trabalho da equipe. Segundo a PF, não serão necessários novos procedimentos migratórios porque os passageiros receberam cartões de trânsito ao desembarcar.