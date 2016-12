Brasil termina o ano em segundo lugar no ranking da Fifa

A sequência de vitórias da seleção brasileira sob o comando de Tite fez a equipe subir rapidamente no ranking da Fifa. O Brasil encerra o ano de 2016 na segunda posição da lista organizada mensalmente pela entidade.

Desde 2009 que o Brasil não chegava ao mês de dezembro numa posição tão boa no ranking. Depois disso, a seleção chegou a ser número 1 em alguns meses, mas sempre encerrava o ano a partir da terceira posição.

A liderança do ranking da Fifa é da Argentina, que encerra a temporada com 1.634 pontos. O Brasil tem 1.544 pontos, com mais de cem pontos de vantagem para a Alemanha, a terceira colocada. Os atuais campeões do mundo têm 1.433 pontos.

Das dez primeiras seleções do ranking, cinco são sul-americanas. Além de Brasil e Argentina, o Chile aparece em quarto, a Colômbia em sexto e o Uruguai em nono.

As outras cinco seleções do top-10 são europeias. Além da Alemanha. há a Bélgica em quinto, a França em sétimo, Portugal em oitavo e a Espanha, em décimo.

VEJA COMO FICOU O RANKING:

1- Argentina - 1.634 pontos

2- Brasil - 1.544 pontos

3- Alemanha - 1.433 pontos

4- Chile - 1.404 pontos

5- Bélgica - 1.368 pontos

6- Colômbia - 1.345 pontos

7- França - 1.305 pontos

8- Portugal - 1.229 pontos

9- Uruguai - 1.187 pontos

10- Espanha - 1.166 pontos