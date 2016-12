Brasil perde 116.747 vagas de emprego em novembro

BRASÍLIA - O país perdeu 116.747 vagas de trabalho formal em novembro. O número é menor do que o apresentado no mesmo mês do ano passado, quando a perda foi de 130.629 postos. O estoque de vagas formais existentes é de 38,8 milhões, o menor patamar desde 2012. No mesmo mês de 2015, o estoque era de 40,3 milhões.

A expectativa é de que, quando o ano se encerrar, o país tenha perdido postos de emprego em todos os 12 meses, de janeiro a dezembro. Isso porque, historicamente, o saldo do mês de dezembro é negativo. No ano passado, por exemplo, houve perda de 596.208 postos. Ao todo, em 2015, foram eliminados 1,6 milhão de empregos.