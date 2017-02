Depois do empate em 2 a 2 om o Equador, o Brasil segue sem vencer no hexagonal final do Sul-Americano sub-20. Nesta quinta-feira, a seleção comandada por Rogério Micale foi derrotada, de virada, pelo Uruguai por 2 a 1, em Quito, no Equador..

O time brasileiro, que teve os as zagueiros Lucas Cunha e Lyanco expulsos, abriu o placar com Guilherme Arana, ainda no primeiro tempo.

Domingo, o Brasil busca a reabilitação contra a Venezuela.Brasil leva a virada uruguaia no Sul-Americano sub-20