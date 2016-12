BR-277 vai receber tráfego intenso

Matelândia - A estimativa é de que 670 mil veículos transitem pela extensão dos 387 quilômetros da Concessionária Ecocataratas, entre os dias 19 de dezembro e primeiro de janeiro. Conforme a previsão da Concessionária, os dias com maior concentração no fluxo de veículos serão 23, 26, 27 e 28.

Conforme explica o gerente de atendimento ao usuário da Ecocataratas, Marcelo Belão, o aumento no fluxo de veículos para esse período não é tão expressivo, tendo em vista que os feriados ocorrerão em fins de semana.

“De qualquer modo, os motoristas devem ter uma conduta segura no trânsito que inclui respeitar os limites de velocidade de cada trecho, manter distância segura do veículo a frente e não ultrapassar em faixa contínua. São simples atitudes que podem salvar a vida de muitas pessoas”, enfatiza Marcelo.

Restrição

Em decorrência das comemorações de fim de ano e do aumento no tráfego de veículos, as obras com interferência na pista serão paralisadas entre hoje e o dia 2 de janeiro, inclusive os trabalhos de duplicação da BR-277 em Cascavel e Guarapuava. Além disso, haverá restrição de tráfego para Combinações de Veículos de Carga e demais veículos portadores de Autorização Especial de Trânsit, para os seguintes dias: 24 e 31 de dezembro entre 14h e 22h. As restrições são válidas para rodovias federais de pista simples.