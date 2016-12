Botafogo acerta a contratação de Montillo, ex-Cruzeiro e ex-Santos

O meia argentino Montillo é o principal reforço do Botafogo para a disputa da Copa Libertadores. O clube e o jogador, de 32 anos, entraram em acordo, e Montillo assinará contrato por um ano depois de realizar exames médicos no Rio.

O Botafogo será o terceiro clube de Montillo no Brasil. De 2010 a 2014 ele atuou no país, primeiro pelo Cruzeiro, onde viveu boa fase e se destacou, e depois pelo Santos, no qual não conseguiu repetir o sucesso.

Montillo disputou a temporada de 2016 pelo Shandong Luneng, da China. O argentino fez 24 jogos e marcou nove gols.

Tratado como principal contratação para o início da temporada 2017, Montillo é o quinto reforço do Botafogo. O clube tinha acertado antes com o goleiro paraguaio Gatito Fernández, ex-Figueirense; o lateral Gilson, ex-América-MG; o meia João Paulo, ex-Santa Cruz; e o atacante Roger, que estava na Ponte Preta.