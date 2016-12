Boliviano: rodada maluca tem goleada de sete, cinco expulsões e 'Deus é fiel'

Teve (quase) de tudo um pouco na última rodada do Campeonato Boliviano, nesta quarta-feira. Com uma goleada de 7 a 2, o The Strongest ainda contou com um gol aos 51 minutos do segundo tempo na partida entre Bolívar e Sport Boys para empatar na liderança e forçar um jogo extra, na sexta-feira, para definir o campeão.

O desfecho emocionante mereceu uma mensagem curiosa nas redes sociais oficiais do The Strongest: com a frase "Deus é fiel", a página do clube no Facebook comemorou a goleada arrasadora sobre o San José e também o resultado favorável na outra partida.

The Strongest comemora vitória dramática

Apenas a vitória, ainda que arrasadora, não bastava ao The Strongest, que precisava contar com uma derrota do Bolívar para manter-se na briga pelo título.

Enquanto o Bolívar conseguia arrancar um empate fora de casa contra o Sport Boys, após estar duas vezes atrás no placar, o The Strongest desandou a fazer gols sobre o San José no segundo tempo. Foram quatro nos últimos 20 minutos de jogo, levando o placar para 7 a 2. Escobar (3), Pedrozo, Bejarano, Chumacero e Frágola (contra) marcaram os gols do massacre.

CINCO EXPULSÕES

A verdadeira alegria do The Strongest, porém, veio quando Vargas fez o terceiro do Sport Boys, aos 51 minutos do segundo tempo, colocando a equipe em vantagem sobre o Bolívar, por 3 a 2. Àquela altura, o Sport Boys já tivera dois jogadores expulsos, mas mostrou fôlego para chegar à vitória contra o então líder do Campeonato Boliviano.

O Bolívar, que precisava apenas de um empate para chegar ao título, ainda teve tempo para insistir: com um jogo conturbado, o árbitro deu mais de 10 minutos de acréscimos. Cellerino, autor do segundo gol do Bolívar, conseguiu ser expulso aos 56 minutos da segunda etapa - foi o quinto cartão vermelho da partida, o segundo do Bolívar, que não conseguiu empatar novamente.

Os resultados da rodada maluca levaram o The Strongest à liderança, com os mesmos 49 pontos do Bolívar, mas em vantagem no saldo de gols (32 a 25) após a goleada arrasadora em casa. Pelos critérios do Campeonato Boliviano, em caso de empate de pontos o título é decidido em jogo extra, que será realizado na sexta-feira.