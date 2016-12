Boca confirma venda de Tevez para o futebol chinês

O Shanghai Shenhua confirmou nesta quinta-feira a contratação de Carlitos Tevez junto ao Boca Juniors. O clube argentino receberá US$ 11 milhões pelo jogador, que assinou contrato de dois anos com o clube chinês.

Os valores do contrato não foram divulgados oficialmente, mas a imprensa europeia fala em números estratosféricos. Tevez receberia cerca de 32 milhões de libras (R$ 129 milhões) por ano, o que o tornaria o jogador de futebol com salário mais alto do mundo, superando as estrelas Messi e Cristiano Ronaldo. Os atacantes de Barcelona e Real Madrid recebem aproximadamente 19 milhões de libras (cerca de R$ 76,5 milhões por ano).

Na semana passada, o rival local do Shenhua, o Shanghai SIPG contratou o meia brasileiro Oscar, do Chelsea, em uma transação milionária avaliada em 52 milhões de libras (cerca de R$ 209 milhões). Especula-se que Oscar receberá em torno de 400 mil libras por semana na China.

Aos 32 anos, Tevez começou sua carreira no Boca Juniors. Teve passagens ainda pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2005, West Ham, da Inglaterra, e Juventus, da Itália, antes de retornar ao clube argentino onde foi formado.