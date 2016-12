BNDESPar prepara várias operações de mercado em 2017, diz diretora

SÃO PAULO - A BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), deve fazer várias operações no mercado de capitais brasileiro em 2017, tanto se desfazendo de alguns ativos que tem na carteira, como ações e debêntures, como na aquisição de novos, disse nesta segunda-feira a diretora de mercado de capitais do banco de fomento, Eliane Lustosa.

— Temos muitas operações para sair — disse Eliane em teleconferência com jornalistas.

Segundo ela, o banco vai aproveitar janelas de mercado para as vendas de ativos e terá uma posição mais "ativista" em relação aos papéis que detém na carteira, especialmente com participação mais atuante no conselho de administração das empresas investidas.