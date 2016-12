BNDES conclui pagamento antecipado de R$ 100 bilhões ao Tesouro

SÃO PAULO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu nesta sexta-feira a antecipação do pagamentos de empréstimos junto ao Tesouro no valor de R$ 100 bilhões, o que vai reduzir em 1,6% a dívida bruta do país, informou o Tesouro.

Segundo comunicado, o valor antecipado representa 18,7% do passivo de R$ 532 bilhões que o BNDES possui junto ao Tesouro, conforme posição de setembro de 2016.

Do total pago, foram liquidados R$ 40 bilhões em títulos públicos e R$ 60 bilhões em dinheiro.