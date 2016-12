Beto Richa vem hoje para dar início à demolição do cadeião

Cascavel - Inaugurado em julho de 1981, o cadeião da 15ª SDP (Subdivisão Policial) deve ser enfim destruído hoje. A informação foi confirmada tanto pelo coordenador regional do Governo do Estado, Eliezer Fontana, quanto pela Polícia Civil.

A solenidade, que aconteceria na quarta-feira (21), mas que foi transferida por conta do assassinato de um agente penitenciário em Londrina, deve contar com a presença do governador Beto Richa, que deverá dar a “marretada inicial” da demolição por volta das 9h30.

Antes disso, os mais de 100 presos que ainda estavam na carceragem foram levados à PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) já nas primeiras horas do dia.

Projetada para abrigar no máximo 132 detentos, a carceragem chegou a ter mais de 800 pessoas, entre homens e mulheres. As mulheres foram as primeiras a serem retiradas do local, sendo levadas para Corbélia. Em novembro, conforme as obras da reforma da PEC foram sendo finalizadas, os homens que estavam na cadeia foram levados ao local. Por conta das transferências, agentes e presos encaminharam à imprensa duas cartas reclamando da situação na Penitenciária, que não teria condições de infraestrutura, pessoal e de saúde para abrigar todos os detentos.

NUCRIA

Além da demolição da cadeia, o governador Beto Richa vem anunciar a implantação do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crime) em Cascavel, que terá sua sede na rua das Palmeiras, no Coqueiral. Atualmente os inquéritos tramitam na Delegacia da Mulher e no 1º Distrito.