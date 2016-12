Barco que levava time de futebol naufraga em Uganda e deixa ao menos nove mortos

Um barco que levava um time de futebol amador do vilarejo de Kaweibanda, localizado no oeste de Uganda, naufragou no Lago Albert e deixou pelo menos nove mortos nesta segunda-feira.

De acordo com o comandante da polícia do distrito de Buliisa, John Rutagira, a embarcação também carregava torcedores da equipe e totalizava cerca de 45 pessoas. Até o momento, 15 foram resgatadas com vida.

- Sobrecarregaram o barco. Testemunhas disseram à polícia que a maioria dos passageiros estavam embriagados e sentaram-se de um lado da embarcação, o que causou uma perda de equilíbrio - disse Rutagira ao jornal "Daily Monitor".

Policiais conduzem o resgate no Lago Albert com a ajuda de pescadores da região. Pelo menos 30 pessoas se afogaram no naufrágio. Nove mortes já foram confirmadas, e 21 pessoas ainda estão desaparecidas.

A embarcação seguia com time e torcedores para o distrito de Hoima, onde haveria uma partida amadora em comemoração do Natal. De acordo com a polícia, 15 pessoas foram resgatadas com vida até o momento, e as buscas estão em andamento.