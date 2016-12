Bangu apresenta Loco Abreu para a disputa do Carioca

O Bangu apresentou nesta terça-feira seu principal reforço para a disputa do Campeonato Carioca. Sob um calor de 40 graus e diante de centenas de torcedores que encheram o setor das sociais de Moça Bonita, o uruguaio Loco Abreu chegou empolgado, e bem-humorado.

O jogador de 40 anos brincou com as tradicionais altas temperaturas em Moça Bonita.

- Ter o apoio de vocês faz diferença. Vamos fazer um caldeirão aqui - disse, rindo. - Tenho que agradecer a presença de vocês. Tá um calor f... aqui.

Loco Abreu foi ao gramado e deu muitos autógrafos. Eles recebeu ainda o cumprimento de Marinho, ex-jogador do Bangu

- Eu queria estar em condições de jogar para ser uim ponta e ter um centroavante como esses - disse Marinho.

Ídolo do Botafogo, Loco Abreu estava defendendo o Santa Tecla, de El Salvador, pelo qual foi campeão nacional na semana passada. O atacante assinou contrato de um ano e participa da pré-temporada do Bangu, em Vargem Pequena, a partir de 2 de janeiro. A estreia do clube será no dia 28, contra um adversário que sairá do torneio seletivo que começa no próximo dia 11.

Além de Loco Abreu, o Bangu anunciou o atacante colombiano Luis Perelta, ex-Once Caldas, que seria apresentado nesta terça, mas teve problemas com seu voo para o Rio. A diretoria espera contratar mais um jogador de nome na próxima semana.