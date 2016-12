Bancos fecham amanhã para balanço

As agências bancárias de Cascavel estarão fechadas amanhã e só retornam com atendimento na segunda-feira (2), a partir das 10h. O recesso ocorre por conta do balanço de fim de ano, feito nesse período pelos bancos.

Os clientes que precisarem de atendimento têm até as 15h de hoje. Após esse horário, qualquer transação só poderá ser feita pelos caixas eletrônicos ou ainda pela internet. Já as casas lotéricas, que são correspondentes da Caixa Econômica Federal, funcionam normalmente até sábado (31).

Devido ao feriado de 1º de janeiro, a Prefeitura de Cascavel decretou ponto facultativo amanhã, conforme decreto nº 13.229 de 26 de dezembro de 2016, publicado em Diário Oficial. As atividades no Paço Municipal, Procon, Agência do Trabalhador, secretarias e autarquias (Cettrans e Acesc) encerram no dia 30, retornando na segunda (2).

Na educação, os setores administrativos das escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) permanecerão em férias até 25 de janeiro de 2017. Matrículas por transferência a alunos da educação infantil, ensino fundamental e modalidades nas instituições de ensino da rede municipal serão atendidas a partir de 1º de fevereiro.

O que funciona

No feriado de Ano Novo funcionam os serviços de urgência e emergência (Siate, Samu, UPAs Brasília, Veneza e Pediatria). Já as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Mental e Especialidades ficarão fechados nos dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro. A prefeitura pede que caso haja necessidade de atendimento, os pacientes devem procurar as UPAs. A Farmácia Básica I ficará aberta das 13h às 17h, e a Farmácia Básica II fará expediente das 9h às 13h, até o dia 31 de dezembro.

Os ônibus do transporte coletivo funcionarão normalmente amanhã, em escala de sábado no dia 31 de dezembro, e em escala de domingos e feriados no dia 1º de janeiro de 2017.

Nos dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro a coleta de lixo será feita normalmente. A coleta seletiva será realizada normalmente nos dias 30 e 31 de dezembro.

Os supermercados de Cascavel funcionam normalmente hoje e amanhã. No sábado (31), véspera de Ano Novo, o atendimento vai até as 20h.

Lazer

O Zoológico de Cascavel estará aberto para visitação no recesso e feriados, das 8h às 17h30. O espaço fica fechado somente às segundas-feiras para manutenção.