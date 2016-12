Banco Central prevê inflação de 6,5% este ano, no teto da meta

BRASÍLIA - Depois de uma inflação de quase 11% no ano passado, o Banco Central aposta que a meta para este ano será cumprida. A autarquia mudou a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado oficialmente no sistema de metas, de 7,3% para 6,5% em 2016. O objetivo que tinha de ser alcançado pelo BC é de 4,5%, mas há uma margem de tolerância de 2 pontos percentuais. Se por um lado a inflação tem caído mais rapidamente do que o previsto, a atividade tende a recuperar-se mais lentamente.

relatorio 2212

Segundo o relatório trimestral de inflação, publicado nesta quinta-feira, a autoridade monetária cortou a expectativa para o crescimento do ano que vem de 1,3% para 0,8%. Para este ano, a estimativa de recessão piorou levemente de 3,3% para 3,4%. Já a aposta para a inflação ficou estável em 4,4%, ou seja, abaixo do objetivo estipulado pela equipe econômica.

“As projeções aqui apresentadas dependem ainda de considerações sobre a evolução da política fiscal. Na conjuntura atual, os principais efeitos dessa política estão associados ao processo de ajustes da economia, que envolve importantes reformas propostas pelo governo para apreciação pelo Congresso Nacional. A aprovação de medida para conter a expansão real dos gastos fiscais é uma contribuição nessa direção”, disse o BC.

Um dia antes da divulgação do relatório, o IBGE divulgou que o IPCA-15 ficou em 6,58% em 2016. E indicou que a inflação deve ficar em torno do teto da meta para este ano, que é de 6,5%. O objetivo central é de 4,5%, mas há uma margem de tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. No ano que vem, esse espaço de erro será menor: 1,5 ponto percentual.

Com a queda da inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) já sinalizou que acelerará o corte da taxa básica de juros (Selic) no mês que vem. A diretoria do BC tem sido pressionada para agir rapidamente dado o fraco desempenho da economia e sua retardada reação. O Banco Central até cogitou fazer isso na última reunião do Copom, mas decidiu esperar até janeiro.

Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. A dúvida do mercado é se o próximo corte será de 0,5 ponto percentual ou de 0,75 ponto percentual. A aprovação das primeiras reformas fiscais e a piora nas perspectivas de recuperação da atividade econômica já justificariam uma intensificação do ritmo de flexibilização dos juros.

“A magnitude da flexibilização monetária e a intensificação do seu ritmo dependerão das projeções e expectativas de inflação e da evolução dos fatores de risco mencionados acima. Nesse sentido, o Copom destaca que o ritmo de desinflação nas suas projeções pode se intensificar caso a recuperação da atividade econômica seja mais demorada e gradual que a antecipada. Essa intensificação do processo de desinflação depende de ambiente externo adequado. Não há, no entanto, relação mecânica entre o cenário externo e a política monetária.”