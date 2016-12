Avião militar russo cai no mar Negro com 92 pessoas a bordo

Um avião militar russo com 92 pessoas a bordo caiu no mar Negro, minutos após decolar do balneário de Sochi, no sudoeste da Rússia. Alguns destroços da aeronave já foram encontrados. As informações foram confirmadas Ministério da Defesa da Rússia. Não há informações sobre sobreviventes.

A aeronave decolou às 5h20m no horário local, 0h20m no horário de Brasília, com destino à base aérea russa de Khmeimim, na Síria. Cerca de 20 minutos depois, o avião sumiu dos radares ao fazer uma manobra sobre águas russas.

O modelo do avião que caiu é um Tu-154, usado no transporte aéreo doméstico na Rússia. Fontes dos serviços de emergência indicaram que o Tu-154 procedia de Moscou e tinha feito escala no aeroporto de Sochi para reabastecer.

"Fragmentos do Tu-154 do Ministério da Defesa russo foram encontrados a 1,5 km da costa do mar Negro a uma profundidade de 50 a 70 metros", informou o Ministério da Defesa, segundo a rede britânica BBC.

De acordo com agências internacionais, a bordo do avião viajavam jornalistas, militares e integrantes do coral e grupo de dança Alexandrov, do Exército russo, que participariam das comemorações de Ano Novo na base aérea síria de Khmeimim, em Latakia, onde a Rússia tem um agrupamento de aviões de guerra.