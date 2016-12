Ator Ricky Harris, de 'Everybody hates Chris', morre aos 54 anos

RIO - O ator e comediante Ricky Harris, conhecido por interpretar o personagem Malvo no seriado "Everybody hates chris" ("Todo mundo odeia o Chris", no Brasil"), morreu nesta segunda-feira, aos 54 anos. Segundo relatos da imprensa, ele foi vítima de um ataque cardíaco.

No cinema, ele trabalhou em filmes como "Fogo contra fogo" (1995), de Michael Mann, "Dope: Um deslize perigoso" (2015), de Rick Famuyiwa, e "Tempestade" (1998), de Mikael Salomon, e "Busca explosiva" (1999), de Kevin Alyn Elders.

Ele também colaborou em álbuns do Snoop Dogg. Músicos como Ice Cube, Chuck D e o próprio Dogg lamentaram a perda do colega nas redes sociais.