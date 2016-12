Ataques aéreos no leste da Síria matam 22 civis

LONDRES - Ao menos 22 civis, entre eles dez crianças, morreram em ataques aéreos contra uma cidade sob controle do Estado Islâmico (EI) no leste da Síria, afirmou nesta quarta-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido.

Os civis mortos pertencem a duas famílias do povoado de Hojna, na província petroleira de Deir Ezzor, controlada majoritariamente pelo EI e bombardeada regularmente pela aviação da coalizão internacional antijihadista dirigida pelos Estados Unidos.