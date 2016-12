Astro de basquete dos EUA dá carro de presente a torcedor com câncer

O clima de Natal tomou conta da rodada da NBA, a liga de basquete dos EUA, neste domingo. O astro Carmelo Anthony, jogador dos New York Knicks, deu um carro de presente a um torcedor, que sofre de um tipo raro de câncer, antes da partida contra os Boston Celtics no Madison Square Garden.

O presente de Carmelo foi entregue de surpresa a Jarell Lara, de 17 anos, um torcedor dos Knicks que, segundo a imprensa americana, sofre de um tipo raro de câncer. Os pais e o irmão de Jarell também estavam presentes no momento da entrega do presente, um carro, financiado pelo próprio Carmelo e pela fundação Garden of Dreams (veja o momento da entrega no vídeo abaixo).

Carmelo Anthony dá carro de presente a torcedor

- Isso é maior do que o esporte, é maior do que basquete. Trata-se de fazer sonhos tornaram-se realidade. Estou feliz de ter sido capaz de fazer esta surpresa, ele (Jarell) não fazia ideia - disse Carmelo à "ESPN".

O jovem torcedor dos Knicks tirou sua carteira de motorista há alguns dias, o que lhe permitirá aproveitar o presente. A mãe de Jarell não conteve as lágrimas com a surpresa de Carmelo.

- Não consigo parar de chorar. É incrível - declarou.

Os jogadores do Knicks, incluindo Carmelo, ainda distribuiram mais presentes de Natal a torcedores na quadra do Madison Square Garden, onde o New York Knicks enfrenta o Boston Celtics neste domingo. A partida está em andamento.

Jogadores dos Knicks distribuem presentes de Natal