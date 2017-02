Associações ligadas ao audiovisual repudiam indicação de Sérgio Sá Leitão à Ancine

RIO — Em nota de repúdio divulgada nesta sexta-feira, entidades como a Associação Brasileira de Documentaristas do Rio de Janeiro e o Movimento Reage, Artista!, além de outras pessoas envolvidas com o setor de audiovisual, protestaram contra a indicação do jornalista Sérgio Sá Leitão para cargo na Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Cinema. Links Ancine

Através do texto, endereçado ao Senado Federal, e de uma petição online, eles tentam convencer os senadores que vão sabatinar o ex-presidente da Riofilme e ex-Secretário Municipal de Cultura do Rio a não aceitarem a indicação. Os trabalhos anteriores de Sá Leitão, por sinal, são o foco de boa parte da nota.

"Repudiamos a indicação porque Sérgio Sá Leitão não possui capacidade técnicas e administrativa para o cargo, o que é atestado pelo péssimo legado que o mesmo deixou para a Riofilme e para a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, funções que ocupou na administração do ex-prefeito Eduardo Paes. Além disso, não se tem ciência de nada relevante realizado por esta pessoa na esfera privada dentro da área de cinema", diz um dos argumentos utilizados pelo grupo.

Em outro momento, é citada uma matéria do GLOBO, publicada nesta quinta-feira, que revela que Sá Leitão sugeriu, numa troca de e-mails há pouco mais de dois anos, um movimento para “enquadrar”, “isolar” e “tirar a base de apoio” de um grupo de cineastas independentes do Rio — na época, ele acumulava as funções de secretário municipal de Cultura e de diretor-presidente da RioFilme (agência de promoção audiovisual do Rio) e vinha sofrendo críticas de parcela de diretores e produtores cariocas.

"Repudiamos a indicação de Sérgio Sá Leitão pelo seu personalismo, concentração de poder e perseguição aos realizadores cariocas, pois ocupou três cargos na municipalidade carioca entre 2012 e 2014: Secretário Municipal de Cultura; Presidente da Riofilme e Presidente do Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. O que na área de cinema resultou, além da concentração de verba em determinadas empresas contra a ampla diversidade da cidade e a perda de protagonismo audiovisual da capital fluminense para a capital paulista. Somado a isso, tentou criar um grupo para perseguir realizadores independentes que eram críticos a sua administração", diz o texto da nota.

Sá Leitão foi anunciado nesta quarta-feira como o nome indicado pelo ministro Roberto Freire para substituir Rosana Alcântara, cujo mandato na diretoria da Ancine se encerra nesta semana. O nome do jornalista ainda precisa de aprovação da presidência da República, e ele terá que ser sabatinado pelo Senado antes de confirmada sua nomeação. Sá Leitão foi diretor da Ancine entre março de 2007 e dezembro de 2008.