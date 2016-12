Assembleia cubana aprova lei que proíbe dar o nome de Fidel a locais públicos

HAVANA — A Assembleia Nacional de Cuba aprovou uma lei nesta terça-feira que proíbe construir estátuas comemorativas de Fidel Castro ou dar o seu nome a locais públicos, seguindo os desejos do líder revolucionário que morreu no mês passado. Fidel sempre disse que não queria um culto a sua personalidade, embora os críticos digam que isso já aconteça. Suas palavras e frases estão em painéis pelo país, e o seu nome é citado em cada evento público.

Desde a sua morte, uma grande foto do jovem Fidel vestido em trajes militares, com um rifle e uma bolsa nas costas, está pendurada num edifício na Praça da Revolução em Havana. O presidente Raúl Castro já havia anunciado que o seu irmão mais velho não queria ser imortalizado em estátuas ou em lugares públicos com o seu nome.

— Nossa principal homenagem não vai ser dar o nome dele a tudo que ele construiu, mas manter o seu trabalho vivo e continuar a nossa sociedade socialista — disse a parlamentar Jennifer Bello Martínez, presidente da Federação dos Estudantes Universitários, segundo o meio oficial Juventud Rebelde.

A lei não proíbe artistas de usar a figura de Fidel Castro em música, literatura, dança e cinema. Fotos dele em escritórios, locais de estudo e instituições públicas também podem ser mantidas.