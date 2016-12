Artistas cobram da Prefeitura pagamento de R$ 25 milhões previsto em edital

RIO — Artistas e agentes culturais realizaram na manhã desta quarta-feira um protesto em frente à sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova. Empunhando cartazes com os dizeres “Paga prefeito”, “Cadê o Fomento da Cultura?”, entre outros, eles cobravam a realização, ainda este ano, do pagamento de R$ 25 milhões em prêmios do Programa do Fomento às Artes, que o prefeito havia se comprometido a executar em novembro, dentro do Orçamento de 2016: “Queria dizer que a prefeitura do Rio se compromete a fazer esses pagamentos em novembro para que os projetos sejam executados em 2017”, disse Paes, durante a cerimônia de lançamento do edital ocorrida em junho passado no Palácio da Cidade, em Laranjeiras. “Desde que assumi (em 2009), nunca deixamos de honrar com os nossos compromissos e pagamentos”.

No entanto, o mês de novembro passou e o pagamento aos projetos contemplados não foi executado. Há duas semanas, numa plenária realizada entre o secretário municipal de Cultura, Júnior Perim, e representantes do setor, o secretário não garantiu que a SMC e a Prefeitura iriam efetuar o pagamento neste ano — até agora, sabe-se que a verba não foi empenhada e que os contemplados não foram chamados para assinar os contratos —, mas se comprometeu a realizar uma reunião aberta entre representantes da cultura e o prefeito, o que não ocorreu. Sem novas informações até o momento, os artistas temem que a Prefeitura deixe o compromisso e o débito para 2017, a cargo do prefeito eleito Marcelo Crivella, o que gera incertezas. Caso passe para a gestão seguinte, o débito de R$ 25 milhões recai em restos a pagar, e depende, a partir de então, de um novo prazo para o pagamento. O setor teme a demora do repasse, e cobra, também, informações sobre as intenções e as prioridades da nova gestão municipal.

Indicada pelo prefeito eleito Marcelo Crivella para assumir a secretaria municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira se reuniu nesta manhã com o atual secretário para iniciar a transição. Enquanto os manifestantes cobravam o repasse de R$ 25 milhões do lado de fora do prédio, Nilcemar recebeu do atual secretário um relatório da gestão com um panorama atualizado da SMC.