Artigo: Carrie Fisher, uma atriz forte como sua principal personagem

RIO - Carrie Frances Fisher é daquelas poucas pessoas em Hollywood que não têm medo de expressar sua opinião e abrir a própria vida. Com intensidade e entusiasmo, prende a atenção com a conhecida personalidade forte e sarcástica, transmite autoconfiança e impõe respeito, parecendo ter mais que seus 1,55m de altura. Catapultada ao cinema com o talento da formação teatral e os sobrenomes famosos dos pais, mal imaginava como sua vida mudaria em definitivo ao ser escolhida por George Lucas para o primeiro "Star Wars".

Com jovialidade, beleza e demonstração de imponência feminina, a Princesa Leia dos filmes era bem a própria Carrie no jeito audaz e rebelde de ser e, na oportunidade de trabalhar tão jovem com dois grandes nomes do cinema, moldou seu jeito de atuar paralelo ao do elegante e rebuscado Peter Cushing na gravação como prisioneira na Estrela da Morte. Símbolo sexual, recentemente admitiu ter se envolvido num romance com o colega Harrison Ford durante as filmagens, transferindo o clima entre os personagens para a vida real por poucos meses.

Junto a rancores e lembranças ruins da infância com a separação dos pais, sentiu o sucesso estrondoso do filme e abusou de drogas e álcool de tal forma que afetou sua atuação em “O Império contra-ataca”, com Ford a ajudando quase como um ventríloquo a falar seus trechos. Talvez por isso tenha perdido a concorrência para papéis em filmes que virariam sucessos mundiais como “A Lagoa Azul” e “O Exterminador do Futuro” o que, provavelmente, a tiraria do estigma de eterna princesa rebelde. Mesmo assim, encontrou a recompensa nos livros sendo a devoradora de páginas desde quando criança.

Fácil se destacar como escritora na primeira obra, a autobiografia novelizada e roteirizada para cinema “Lembranças de Hollywood”, que inspirou outras obras que tratam da sua vida pessoal como o último “Memórias da princesa: Os diários de Carrie Fisher", além da dramática e hilária adaptação para peça teatral “Wishful drinking” também em vídeo. Sua vida em "Star Wars" não a incomoda tanto, com aparições alegres nos eventos oficiais da LucasFilm e participações em especiais e séries de TV, voltando para a nova trilogia Disney como Leia Organa não mais tão princesa mas general, sem dispensar a "consultoria para heroína" junto a Daisy Ridley. A Força está com a princesa. Afinal, ela também é uma Skywalker.

