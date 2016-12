Argentina: novo ministro da Fazenda planeja reduzir déficit e impostos

BUENOS AIRES - O novo ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne, afirmou nesta sexta-feira, em sua primeira coletiva desde que foi nomeado pelo presidente Mauricio Macri, que um de seus principais objetivos para 2017 é “gastar bem”. Dujovne prometeu cumprir o programa econômico já em marcha e se mostrou otimista em relação às metas traçadas para o ano que vem, entre elas a de baixar a taxa de inflação de 38% para 17%.

— Em matéria fiscal devemos baixar o déficit, aumentar os gastos em infraestrutura e continuar reduzindo impostos — explicou o novo ministro, que a partir de agora será o porta-voz da Casa Rosada em matéria econômica.

Acompanhado pelo ministro de Finanças, Luis Caputo, e pelo chefe de gabinete, Marcos Peña, o funcionário assegurou que a equipe de seu antecessor, Alfonso Prat Gay, teve o desafio de “desmontar um esquema perverso” deixado pelo governo da ex-presidente Cristina Kirchner (2007-2015).

— Macri assumiu sem reservas, com o calote da dívida e um mercado cambial que devia ser normalizado. Agora, com a situação econômica normalizada, podemos nos focar em analisar os gatos e passar a gastar bem — ampliou Dujovne, deixando claro que reduzir o déficit fiscal será a principal meta de sua gestão.

Este ano, o déficit será de 4,8% do PIB, graças ao programa de repatriação de capitais, que ainda não finalizou mas já conseguiu legalizar mais de US$ 90 bilhões, um resultado histórico para a Argentina. Sem essa ajuda, o desequilíbrio das contas públicas teria chegado a 5,6% do PIB.