Apple começará a produzir iPhone na Índia até o fim de abril

NOVA DÉLI - A Apple começará a fabricar iPhones na Índia até o fim de abril, afirmou nesta sexta-feira um ministro regional do país, ampliando o foco no mercado da empresa que avança mais rápido diante da desaceleração em outros países. A companhia americana selecionou a taiwanesa Wistron Corp. para realizar a montagem dos aparelhos na capital tecnológica de Bangalore, em Karnataka, afirmou Priyank Kharge, titular da pasta de Tecnologia da Informação na região. Os executivos da Apple se reuniram com ele em janeiro em janeiro e confirmaram o cronograma, disse em entrevista.

apple_0302

O começo da confecção do iPhone na Índia vem após meses de especulação sobre o plano da Apple para o mercado indiano, liderado pela Samsung Electronics. A ação sinaliza uma renovação do foco na região, diante da desaceleração na China e em outros mercados mais maduros. A empresa deve apresentar uma longa lista de demandas nas negociações com o governo federal indiano, incluindo uma taxa para importar componentes e equipamentos com prazo de 15 anos.

— Os iPhones da Apple serão feitos em Bangalore e todos os aparelhos serão destinados ao mercado domésticos — afirmou Kharge, responsável pelo TI da região de Karnataka.

Kharge afirmou que o Estado ajudará a empresa se decidir contratar outros fabricantes na região:

— Não discutimos quaisquer outros incentivos.

As cinco empresas com maior valor de mercado no mundo

O diretor-executivo da Apple, Tim Cook, afirmou em coletiva sobre o balanço financeiro da empresa esta semana que a Índia é “o lugar para estar”. Ele visitou o país pela primeira vez em maio passado na busca de aprovação do governo para a abertura de lojas próprias – um passo que a companhia considera crucial para ampliar a base de usuários do iPhone pelo país. No longo prazo, no entanto, a Apple precisar atender exigências sobre conteúdo local. No país, varejistas de marca única devem usar 30% dos componentes feitos dentro da Índia.

A Apple enviou 2,5 milhões de iPhones para o país em 2016. Enquanto este foi o melhor ano em termos de receitas e vendas, a empresa foi listada em 10º entre os maiores vendedores no trimestre encerrado em dezembro, segundo a Counterpoint Research. A companhia responde por menos de 2% das importações na Índia, onde estima-se a venda de 750 milhões de smartphones até 2020.

A Apple não produz os aparelhos por conta própria, mas sim em parceira com fabricantes contratados para lidar com a intensa demanda de capital de fábricas e contratação de equipe. Os telefones indianos serão montados em uma fábrica na periferia de Bangalore, operada pela Wistron.

— No longo prazo, é um ótimo movimento — afirmou Cook. — Estamos negociando uma série de coisas, incluindo lojas de varejo, e a total intenção de investir significativamente no país.