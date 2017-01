Após novo nocaute, Ronda diz que precisa 'refletir sobre o futuro’

Nocauteada pela brasileira Amanda Nunes em apenas 48 segundos de luta na madrugada do último sábado, Ronda Rousey diz que precisa de uma folga para 'refletir sobre o futuro'. Antes da luta do último sábado, a americana de 29 anos ficou 13 meses parada após perder sua invencibilidade e seu cinturão para Holly Holm, também por nocaute.

Ainda sem falar com a imprensa — ela evitou os jornalistas durante todo o período de promoção da luta contra Amanda —, Ronda enviou um comunicado à ESPN americana agradeceu o apoio dos fãs e elogiou o crescimento feminino nas artes marciais mistas.

"Quero agradecer a todos os meus fãs que têm me apoiado, não apenas nos meus melhores momentos, mas também nos mais difíceis. Palavras não podem descrever o quanto esse amor e apoio significam para mim. Voltar não apenas a lutar, mas também a vencer, era o meu foco total nesse último ano. Porém, às vezes, mesmo quando você se prepara e dá o máximo de si por querer muito uma coisa, as coisas acabam não saindo como você planejou. Eu me orgulho em ver o quanto as divisões femininas prosperaram e quero elogiar a todas as outras mulheres que fizeram com que isso se tornasse possível, inclusive a Amanda. Preciso tirar um tempo de folga para pensar e refletir sobre o futuro" disse Ronda no comunicado.

MÃE QUER APOSENTADORIA

Se depender da mãe da lutadora, Ronda não entra mais em um octógono. Em entrevista ao site 'TMZ', AnnMaria De Mars disse que quer ver sua filha trabalhando em outras áreas, parando de levar 'socos na cara'.

— Acho que ela está tentando pensar sobre isso, como qualquer um faria. Acho que tomar decisões de momento não é a melhor ideia, então eu não sei. Eu gostaria de vê-la se aposentando há muito tempo. Ela tem muito talento em outras coisas: filmes, escrever, produzir. Ela é realmente inteligente. Deixe as pessoas burras serem socadas na cara.