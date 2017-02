Após duas fugas, El Chapo reclama de condições da prisão nos EUA

NOVA YORK - Trancafiado 23 horas por dia. Sua esposa não pode visitá-lo. Ele não pode chamar ninguém, exceto seus advogados. Ele mesmo foi negado quando pediu água, dizem seus advogados. As rigorosas condições de prisão para o narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, que foi o criminoso no mercado das drogas mais procurado do mundo antes de ser recapturado em 2016, foram denunciadas na sexta-feira por advogados de defesa em uma tentativa fracassada fazer um juiz aliviar sua situação.

El Chapo foi levado ao tribunal de Brooklyn sob forte guarda por agentes em sua segunda aparição na corte desde que foi levado para os Estados Unidos em 19 de janeiro. Ali, pode ver sua mulher, Emma, sem conseguir falar com ela.

— Esta foi até agora a única maneira que ela foi capaz de vê-lo — disse a advogada de defesa Michelle Gelernt.

Guzmán, de 59 anos, se declarou inocente das acusações de ter executado uma operação maciça de tráfico de drogas que lavou bilhões de dólares e supervisionou assassinatos e sequestros.

El Chapo está preso em uma prisão federal de alta segurança em Manhattan, com funcionários dos EUA preparados para evitar casos com as duas vezes que ele escapou da prisão no México — pela segunda vez, através de um túnel cavado no chuveiro de sua cela.

— Não penso que, se eu lhe der um copo de água durante uma reunião de três horas, ele de alguma forma realizará uma fuga — disse a advogada a repórteres fora do tribunal.

Mas o juiz Brian Cogan não se sensibilizou:

— Baseado no que eu sei sobre este caso, há motivos para medidas de segurança extra. Cinco falhas que permitiram a fuga de El Chapo