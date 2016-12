Após disputar Jogo das Estrelas, Réver curte a praia com a esposa

Nesta quinta-feira, após disputar o Jogo das Estrelas, organizado por Zico, no Maracanã, Réver aproveitou a tarde para ir à praia com a esposa. O zagueiro do Flamengo usou as redes sociais para registrar o momento, na Praia da Reserva.

'Vamos refrescar porque está muito quente,tarde com o love!!', escreveu o jogador rubro-negro.

Réver

De férias, o zagueiro esteve semana passada em Israel. Na ocasião, ele postou uma foto com crianças da ONG Gol da Paz.

Réver em Israel