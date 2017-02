Após antecipar retorno de viagem, Dilma visita Lula em São Paulo

RIO — A ex-presidente Dilma Rousseff passou ao menos duas horas ao lado do seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira, no hospital em São Paulo onde a ex-primeira-dama Marisa Letícia está internada. Dilma estava estava em viagem pela Europa e antecipou sua volta ao Brasil para apoio à família de Lula. Dona Marisa

Discreta, a petista deu entrada na unidade pela garagem, sem ser notada pela imprensa. Também estavam presentes no encontro ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra e o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. As fotos da reunião foram divulgadas pela página oficial de Lula no Facebook.

Após a visita de Dilma, o Hospital Sírio-Libanês confirmou a morte de Marisa Letícia.

O amigo e deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) também esteve no hospital. Nitidamente emocionado, o parlamentar disse que veio dar apoio ao ex-presidente.

— Ele está abatido, triste, mas firme. Sabe que vai ter que enfrentar essa situação. O presidente é um homem forte — afirmou Damous.

O deputado Andres Sanchez (PT) também foi ao hospital pela manhã. O ex-presidente do Corinthians, time do coração do ex-presidente, falou que conhecia Dona Marisa muito bem.

— Uma mulher que veio do nada e chegou onde chegou ajudando o próximo, o que é muito importante — disse.