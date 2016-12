Após a morte de George Michael, fãs revelam atos secretos de generosidade do astro

RIO — Com a morte de George Michael, neste domingo de Natal, aos 53 anos, vários casos de generosidade do astro britânico começaram a surgir na internet, revelados por pessoas que receberam ajuda ou participaram de programas de caridade com ele. Em todos eles, uma características comum: Michael pedia que seu nome fosse mantido em segredo. Veja alguns desses casos, reunidos pelo jornal britânico "The Sun".

O apresentador do programa britânico "Pointless", Richard Osman, disse que Michael doou 15 mil libras (cerca de R$ 60 mil) para uma mulher que não podia bancar um tratamento de fertilização in vitro. Na época, Osman era produtor executivo do programa "Deal or no deal". Ele compartilhou sua história no Twitter: "Uma mulher no 'Deal or no deal' nos disse que precisava de £15k para um tratamento de IVF. George Michael telefonou em segredo no dia seguinte e deu para ela os £15k."

Twitter George Michael filantropia