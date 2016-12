Ao unir funk e eletrônico, Dennis estoura com hits e shows superproduzidos

Links DennisRIO — Eram 3h10m da madrugada de quarta-feira quando Dennis subiu ao palco da festa de formatura de ensino médio de uma famosa rede de colégios carioca. Por ali, já tinham passado nomes badalados na cena da música eletrônica, como o brasileiro Vintage Culture, atração do próximo Lollapalooza, em março, e o holandês Sam Feldt. Mas era pelo caxiense de 36 anos e por sua mistura de funk com eletrônico que grande parte dos jovens aguardava após pagar de R$ 340 a R$ 380 (dependendo do lote) para ocupar o Centro de Convenções SulAmérica. “Espera o Dennis entrar que você vai ver” e “que horas o Dennis toca mesmo?” eram frases constantemente ouvidas ao circular pelo local. Você pode até não saber quem é o tal Dennis, mas seu filho (neto, sobrinho...) sabe.

Ele é o autor e produtor de alguns dos hits mais tocados em rádios populares, serviços de streaming e festas pelo país, como “Na farra”, “Musa”, “Lindona”, “Santinha” e a recente, “Malandramente”, em que a menina seduz a “tropa”, mas “mete o pé pra casa” e se despede com um singelo “Nós se vê por aí”. À espera de Dennis, o público mal imaginava que ele vinha de uma maratona de eventos. Entre sexta e terça, tinha tocado em Curitiba, Rio, Sorocaba, São Paulo e Porto Alegre. Estava praticamente virado.

O músico viu sua popularidade crescer exponencialmente desde que resolveu assinar suas produções e convidar para gravar com ele nomes como Wesley Safadão, Thiaguinho, Claudia Leitte, João Lucas & Marcelo, Buchecha e Lucas Lucco e o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Hoje, faz cerca de três apresentações por semana, com cachê na casa de R$ 120 mil. Seus shows solo (como em formaturas, por exemplo) tiveram público médio de 4 mil pessoas ao longo de 2016, enquanto as edições do Baile do Dennis, uma superprodução audiovisual assumidamente inspirada nos grandes festivais de música eletrônica do mundo (Tomorrowland, Ultra, Electric Daisy Carnival), recebem, em média, 10 mil pessoas. Seu canal no YouTube, que compila clipes, faixas e vídeos gravados nos eventos, acumulou mais de 100 milhões de visualizações no ano.Dennis e Mc's Nandinho & Nego Bam - Malandramente (Video Clipe Oficial)

— No momento, consigo atingir todos os públicos, de A a Z, e de todas as idades. Dia desses, um cara de 40 anos veio me pedir autógrafo no aeroporto. Hoje, um rapaz manauara de 14 anos pediu foto e lamentou não ter ido ao show que fiz lá por causa da idade — conta Dennis. — Penso muito nisso na hora de fazer música. Não me restrinjo a uma vertente do funk. Tenho que manter o público mais velho, que gosta do MC Marcinho, então gravo com ele, com Naldo, com Buchecha. Mas gravo também com o MC Jhey, que a molecada curte, com o MC TH, com Claudia Leitte, Safadão. Eu quero falar com todo mundo.

Na verdade, você provavelmente já ouviu Dennis. “Malandramente” (que ele gravou com os MCs Nandinho e Nego Bam) foi o nono clipe mais visto do ano no YouTube, com 71,5 milhões de visualizações em cinco meses. Muito antes disso, Dennis criou funks que estouraram entre o fim dos anos 1990, início dos 2000. “Cerol na mão” (gravado pelo Bonde do Tigrão), “Um tapinha não dói” (por MC Naldinho) e “Vai lacraia” (por MC Serginho & Lacraia) são todos dele.Dennis - Vamos Beber - Feat. João Lucas & Marcelo e Ronaldinho Gaúcho [Clipe Oficial]

Dennis entrou na Furacão 2000 aos 16 anos. Trabalhava numa rádio pirata em Duque de Caxias, fez sua primeira música e um amigo a levou para a equipe de som/gravadora. Chamado para uma reunião logo depois, acabou contratado — e por lá ficou entre 1996 e 2003. Produziu, por exemplo, os três álbuns da série “Furacão 2000 tornado muito nervoso”, responsável pela explosão do funk carioca para além dos limites da cidade.

No período, Dennis esteve por trás de uma importante mudança na cena, que ajudou a aproximar o asfalto do som da favela. Inspirado pelo sucesso do É O Tchan e da axé music baiana nos idos de 1997, Dennis introduziu coreografia nas letras das músicas que tocavam nos bailes. Foi quando versos como “Levante a mãozinha, na palma da mão” (de “Cerol na mão”), “Cruza os braços no ombrinho/ Lança eles pra frente e desce bem devagarinho” (de “Tapinha não dói”) invadiram as pistas e levaram mais meninas para as festas.

— Ali a Zona Sul começou a frequentar os bailes. Eu lançava a música nos meus programas de rádio e em uma semana ela estourava. A rádio tinha um poder absurdo, mais ou menos como a viralização do YouTube hoje. E tínhamos o Castelo das Pedras, que era o maior baile da cidade, em Rio das Pedras — diz. Baile do Dennis :: Pedreira :: Guarapari ES (Aftermovie)

Foi nessa época, quando fez experimentos visuais, como cascata de fogos, nos bailes da Furacão, que ele começou a criar o que viria a ser o Baile do Dennis. Agora, em 2016, levou a festa para cinco cidades. Na Arena Pedreira, em Guarapari (ES), arrastou 16 mil pessoas — um recorde do local — e tocou por sete horas seguidas num palco de 45m de comprimento, com muita fumaça, painéis de LED, fogos de artifício explodindo no ritmo das músicas, cantores convidados e dançarinos anões usando máscaras com seu rosto.

O próprio artista reconhece que, muitas vezes, adapta ideias de outros e adiciona ao seu mundo. As performances e a estrutura megalomaníaca dos shows tiveram inspiração em DJs como Tiesto, David Guetta e Fatboy Slim. A ideia dos anões nasceu após assistir ao show da americana Miley Cyrus na Apoteose com bonecões no palco. E seu começo foi todo inspirado no DJ Marlboro:

— Ele era meu espelho. Meu objetivo era fazer tudo o que ele fazia. Hoje, faço mais. Consegui acumular as funções que o Marlboro tinha e somar as que ele não tem, como compor, cantar e atuar em clipes. E tenho meu próprio minifestival.

Para o ano vindouro, Dennis já tem alguns planos. Vai lançar um álbum que terá, como convidados, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Ronaldinho Gaúcho, Léo Santana, Naldo Benny, MC Marcinho, MC TH, Latino, MC Jhey, entre outros. Ansioso, já lançou, há duas semanas, o primeiro single, "Bonita", com participação do cantor Thiaguinho, que também ganhou clipe. O vídeo com Claudia já está gravado, pronto para sair. Além do disco, sua agenda tem eventos marcados até julho.

— Nos últimos três anos, sempre acabo com a sensação de que aquele foi o meu ano. Eu só evoluí, seja nas músicas, nos shows... Enfim, em tudo. Dá até um medo de 2017 (risos). Espero que seja bacana também — afirma.