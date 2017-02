Ao lado de Maia, Eunício dá início aos trabalhos do Legislativo

BRASÍLIA — Depois da eleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o comando da Câmara, o Congresso abre neste momento o ano legislativo. A cerimônia é comandada pelo novo presidente do Senado e do Congresso, senador Eunício Oliveira (CE), eleito nesta quarta-feira. Eunício e Rodrigo Maia subiram a rampa do Congresso com pompas, mesmo com a ausência do presidente Michel Temer e da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, que desistiram de participar da cerimônia.

Renan esperou ao lado de outros senadores e do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, a chegada de Eunício e Rodrigo Maia.

O gramado do Congresso foi todo isolado e o acesso da imprensa foi dificultado. Um pequeno grupo de pessoas gritava "Fora, Maia"!.

A cerimônia atrasou muito devido à eleição na Câmara e à chuva, que impedia o protocolo de subir a rampa do Congresso. A cerimônia está sendo realizada no plenário da Câmara.