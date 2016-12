André Marques estreia à frente do ‘The voice kids’: ‘Não faço personagem, nem tipinho’

RIO - André Marques tem uma ideia antiga que ainda não conseguiu realizar, por ser sempre atropelada por algum convite irrecusável: idealizou um programa noturno de calouros. Ele conta que esse projeto terá de esperar mais um pouco. Mas, desta vez, recebeu um convite para fazer algo parecido. André estreia no dia 8 de janeiro no comando da segunda temporada do “The voice kids”, no lugar de Tiago Leifert, que deixou o reality musical para apresentar a próxima edição do “Big Brother Brasil”.

— Eu tenho esse projeto do meu programa, mas aí fui fazer a cirurgia bariátrica (em novembro de 2013) e, depois, vieram o “SuperStar” (em 2014 e 2015) e o “É de casa” (no ar desde agosto do ano passado) — conta.

André apresenta o “É de casa” no próximo sábado, mas deixará temporariamente a atração semanal para se dedicar integralmente ao reality musical. Ele terá como parceira no comando do programa a escritora Thalita Rebouças. O time de técnicos continua o mesmo, com Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla Victor & Leo.

O apresentador, que também é DJ, já gravou a fase de audições às cegas com os candidatos. E diz que acompanhou a primeira temporada do programa como telespectador.

— Gosto de criança e de música. Assistia ao programa e chorava desesperadamente. Não conseguia chegar até o final — admite.

André conta já ter balançado também na função de apresentador:

— Eu me emocionei no bate-papo com as crianças e acho que vou me apegar mais no decorrer do programa.

CURINGA DA PROGRAMAÇÃO

Acostumado a atrações ao vivo, André diz que prefere trabalhar dessa forma:

— Acho mais fácil fazer ao vivo do que gravado. Se esqueceu alguma coisa, você precisa falar o que vier à cabeça, improvisar.

E ele jura que não se lembra de nenhum mico que pagou nesse tipo de transmissão.

— Outro dia, estava numa matéria com cachorros no “É de casa” e um deles comeu uma rabanada. A gente ganha bagagem pra se virar. No programa falamos de moda, cabelo, cachorro e papagaio.

Há mais de 20 anos na Globo, o niteroiense, de 37, estreou na emissora em 1995. Interpretou o popular Mocotó, de “Malhação”, durante cinco anos. Foi o seu único trabalho na teledramaturgia.

Ele logo assumiu um papel de curinga na programação. Durante a carreira, apareceu em quadros ao vivo no “Domingão do Faustão” e apresentou o “Vídeo show” por 13 anos. Hoje é o substituto oficial de Ana Maria Braga nas férias da apresentadora do “Mais você”, ao lado de Cissa Guimarães.

— Não faço personagem, nem tipinho. Apresento do meu jeito, falo até demais da minha vida na TV — diz.

André garante não ver problema no fato de nunca ter apresentado um programa próprio nestas duas décadas na televisão. E ressalta não ter ficado mais do que quatro meses fora do ar:

— Se me chamam para substituir alguém é porque confiam no meu taco.

O “The voice kids”, diz, tem tudo para ser um “divisor de águas” em sua carreira:

— Estou mais ansioso do que as crianças.