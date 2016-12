Anac reajusta tarifa de embarque em seis aeroportos

RIO — O ano de 2017 vai começar com tarifas de embarque mais caras para voos domésticos em seis aeroportos do país. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os valores das taxas em aeroportos do Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O aumento da cobrança passará a valer a partir de 1º de janeiro, de acordo com o Diário Oficial da União publicado nesta segunda-feira.

Em São Paulo, os aeroportos Internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos (SP), e Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), terão aumento nas tarifas. No Rio de Janeiro, o novo valor vale para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. O Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, o Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, e o Internacional Tancredo Neves, em Confins, também entram na lista de aumento de tarifas de embarque. aeroportos_1912

Os seis aeroportos que tiveram as tarifas de embarque alteradas foram concedidos à iniciativa privada no ano passado, entre maio e novembro. Além da taxa de embarque foram alteradas as tarifas de pouso, unificada de embarque e pouso de aeronaves, permanência em aeroportos, permanência em patio de manobras relativas às aeronaves do grupo II, cálculo da tarifa de armazenagem da carga importada, entre outras.

Confira os valores das novas tarifas de embarque doméstico e internacional para a categoria 1:

Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.

Doméstico: R$ 21,99

Internacional: R$ 38,92

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, no Distrito Federal.

Doméstico: R$ 27,79

Internacional: R$ 49,18

Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos, São Paulo.

Doméstico: R$ 28,63

Internacional: R$ 50,67

Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

Doméstico: R$ 27,67

Internacional: R$ 48,96

Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro.

Doméstico: R$ 27,82

Internacional: R$ 49,26

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o Confins, em Minas Gerais.

Doméstico: R$ 27,82

Internacional: R$ 49,26