Amazon amplia poder no setor de logística

RIO - Depois de mudar a forma como se lê livros e dar nova cara ao varejo online, a Amazon quer dar novos passos quando o assunto é logística. Isso poque a empresa está investindo US$ 1,49 bilhão na construção de um aeroporto em Cincinnati, nos Estados Unidos, onde pretende fazer mais de 200 voos por dia e, assim, abrir concorrência com gigantes do setor de entregas como FedEx e UPS, relata a "Reuters". Mas não é só: a empresa já está afretando navios diretamente para ter maior controle no transporte de seus produtos, destacou o "Wall Street Journal".

O objetivo das iniciativas é reduzir os custos e acelerar a entrega dos produtos, destacou Marc Wulfraat, presidente da consultoria MWPVL International. Para ele, a Amazon vai se tornar um concorrente direto de Fedex e UPS. "Um investimento de US$ 1,49 bilhão poderia ter comprado seis armazéns da Amazon, mas a empresa está fazendo um movimento de longo prazo visando a reduzir os custos de transporte", disse Wulfraat.

A empresa também financiou 40 aviões da Boeing, dos quais 16 estão em operação. A Amazon disse que os aviões apenas vão complementar o transporte com seus paceiros de carga. No mar, apesar de não operar os navios, a Amazon vem alugando diretamente espaços em navios para fazer o transporte de mercadorias. A companhia é responsável pelo transporte de 150 contêineres para a China desde outubro, segundo documentos obtidos pela consultoria Ocean Audit.