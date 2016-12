Amanda Nunes x Ronda Rousey é destaque hoje à noite em Las Vegas

Las Vegas - Os fãs brasileiros das artes marciais mistas que por muito tempo torceram pela ex-campeã Ronda Rousey deverão ficar apreensivos sobre em quem concentrar energias no duelo de hoje à noite entre a estadunidense e a baiana Amanda Nunes. As duas farão a luta principal do UFC 207, em Las Vegas, na qual a brasileira defenderá pela primeira vez o cinturão do peso galo feminino.

A noite de lutas poderia ser ainda mais atraente não fosse a lesão de Cain Velasquez, que impediu a presença do gaúcho Fabrício Werdum no card. Ainda assim, terá outros confrontos interessantes. Um deles oporá Dominick Cruz e Cody Garbrandt, também valendo o cinturão dos galos. Juntos, os dois somam 33 lutas e apenas uma derrota na carreira. Cruz, que tem 23 combates no cartel, sofreu sua única derrota em março de 2007. Desde então, o lutador de 31 anos tem como principal adversário as próprias lesões. Nesta sexta, contra o adversário de 25 anos, ele tentará manter o título da categoria.

No penúltimo combate da noite e também pelos galos, o brasileiro John Lineker, número 2 da categoria, enfrentará o estadunidense T.J. Dillashaw, antigo detentor do cinturão e número 1 da divisão.

Já o card preliminar terá a presença de outros dois brasileiros: Antônio Carlos Júnior (Cara de Sapato) e Alex Oliveira (Cowboy), que enfrentarão o italiano Marvin Vettori e o estadunidense Tim Means, respectivamente, pelo peso meio-médio. O card preliminar terá início às 22h30 (de Brasília) e o principal à 1h30 da madrugada.