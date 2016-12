Alunos criam instrumento que detecta focos do Aedes

Toledo – Um equipamento simples mas que permite melhorar em muito a qualidade dos serviços de inspeção em locais de difícil acesso e que podem abrigar larvas do Aedes aegypti. Alunos do Colégio Sesi de Toledo criaram um grupo de estudos com o intuito de identificar pontos críticos no combate ao vetor de transmissão da dengue, zika e chikungunya. A partir das análises técnicas, os estudantes desenvolveram um instrumento para possibilitar a vistoria de calhas.

O equipamento consiste em uma barra com um espelho em uma das extremidades. “Facilita muito a observação das calhas. Antes era preciso subir em escadas ou outras estruturas para observar esses locais e isso nem sempre era possível”, disse o supervisor de Controle e Combate às Endemias. O sucesso da novidade é tão grande que já desperta interesse de outros municípios da região.

O equipamento foi projetado pelos alunos João Bouvier, João Elger, Juliana Mascusso, Marcely Langer, Alan Gustavo e Matteus Corpolato. Além do reconhecimento dos trabalhadores do combate ao mosquito, os alunos também foram premiados em uma Olimpíada de Ciências, alcançando o quarto lugar entre 55 projetos na temática Relevância Social e Ambiental. “Quando colocamos os jovens nesses trabalhos os resultados sempre são bons. Eles percebem que o combate está em nossas mãos e que é papel de cada um fazer a sua parte”, diz Taylon.