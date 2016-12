Aliado de Cunha, Marun visita ex-deputado na cadeia e deseja ao amigo um 2017 ‘menos infeliz’

BRASÍLIA - Um dos aliados mais fiéis do ex- presidente da Câmara Eduardo Cunha, o deputado peemedebista Carlos Marun (PMDB-MS) informou que visitou o amigo na manhã desta sexta-feira no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. Em mensagem, Marun relata que fez uma visita em "caráter natalino" a Cunha e disse que o encontrou com boa saúde, mas preocupado com sua defesa. Cunha, segundo Marun, também está "concatenado" com as questões nacionais. E disse ainda que o peemedebista está indignado com sua prisão.

"É evidente a sua revolta por estar em prisão preventiva sem ter sido até agora sequer ouvido pelo juízo".

O deputado presenteou Cunha com um exemplar do livro "A ditadura acabada", quinto volume da série do jornalista Élio Gaspari sobre o regime militar. Marun desejou ao amigo "votos de um 2017 menos infeliz".

O parlamentar defendeu Cunha abertamente, desde o início das acusações e manteve o discurso até mesmo depois que ele foi cassado na Câmara e preso por envolvimento nos escândalos apurados pela Operação Lava-Jato. Marun foi um dos poucos que votou contra sua cassação. Para ele, Cunha deveria ter sido julgado pela Justiça e não pelos colegas de Parlamento.

Segue a íntegra da mensagem divulgada por Marun nesta sexta-feira.

"Estou em Curitiba, saindo do Complexo Médico Penal de Pinhais, onde fiz uma visita de caráter natalino a Eduardo Cunha. Encontrei-o em boa saúde, preocupado com a sua defesa e concatenado com as questões nacionais. É evidente a sua revolta por estar em prisão preventiva sem ter sido até agora sequer ouvido em juízo. Presenteei-o com o livro DITADURA ACABADA de Elio Gaspari e expressei votos de um 2017 menos infeliz", diz a nota.