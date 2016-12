Alérgico, homem ingere pimenta e sofre parada cardiorrespiratória

Uma situação inusitada, mas que mobilizou grande número de profissionais da saúde para salvar a vida do rapaz, foi registrada no início da madrugada desta sexta-feira (30) na Rua Paraguai, em Cascavel.

Erick dos Santos Sutil, de 24 anos, sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias ao ingerir pequena quantidade de pimenta, alimento no qual é alérgico. Sem saber da patologia, um amigo, que estava em uma barraca de lanche com a vítima, colocou a pimenta no alimento de Erick, que teria dado apenas uma mordida na comida.

Tão logo teve contato com a pimenta, a vítima caiu no chão e começou a sofrer os ataques. Uma ambulância do Siate foi solicitada ao local, mas precisou do apoio do médio de plantão, que por sua vez também foi auxiliado pela equipe médica do Samu. No total, a ocorrência reuniu 5 viaturas da emergência.

Após cerca de meia hora de reanimação, os socorristas conseguiram estabilizar a vítima, que foi encaminhada a UPA Veneza.