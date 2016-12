Alckmin e Doria congelam tarifa de ônibus e metrô

SÃO PAULO - Usuários do metrô, da CPTM e dos ônibus da SPTrans seguirão desembolsando R$ 3,80 nas passagens em 2017. A decisão de manter os valores foi anunciada na narde desta sexta-feira pelas secretarias dos Transportes Metropolitanos do Estado (STM) e de Mobilidade e Transportes (SMT).

Um dia após vencer a eleição ainda no primeiro turno, Doria, afilhado político do governador Geraldo Alckmin (PSDB), prometeu que não aumentaria o valor das tarifas de ônibus na cidade, o que causou desconforto no governo estadual e na direção do Metrô. O governador temia um desgaste político caso anunciasse sozinho o aumento e a instituição temia uma fuga de passageiros caso só a tarifa do transporte sobre trilhos sofresse um reajuste.

O último aumento das passagens de ônibus, trem e metrô em São Paulo ocorreu no início deste ano, quando as tarifas passaram de R$3,50 para R$ 3,80. Nos últimos anos, a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado têm tomado em conjunto essas decisões.

A manutenção da tarifa dos ônibus implica num aumento do subsídio dado pela prefeitura às empresas. Isso significa um gasto maior em 2017 com essa despesa e o prefeito eleito estuda formas de minimizar o impacto da medida para os cofres municipais.

VALORES

Houve, porém, algumas mudanças em outras tarifas. O bilhete Integrado ônibus municipal e trilhos passará de R$ 5,92 para R$ 6,80, um desconto de 10,5% sobre a tarifa básica.

O bilhete 24 horas (indicado para mais de 4 viagens em 24h e, especialmente, para turistas) ficará em R$ 15 o comum e R$ 20 o integrado. O Mensal, que não é reajustado há três anos, passará a custar R$ 190 o comum (sugerido para mais de 50 viagens) e R$ 300 o integrado (sugerido para mais de 44 viagens).

Já o bilhete Semanal será extinto em todas as suas modalidades, segundo as pastas, por causa da baixa adesão a essa modalidade (menos de 0,05%).

O desconto do bilhete Fidelidade será de 10,5%, de acordo com o número de viagens. O mesmo percentual será aplicado aos bilhetes Madrugador (Metrô, das 4h40 às 6h15; e CPTM, das 4h40 às 5h35); e Da Hora (das 9h às 10h, nas linhas 8, 9 e 5), ambos fixados em R$ 3,40.

As novas tarifas passarão a valer a partir de 8 de janeiro.