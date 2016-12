Ajustes para gestão mais moderna e eficiente

Corbélia – Embora o anúncio oficial ocorra no dia 1º, aos poucos ganha corpo a equipe que estará ao lado do prefeito eleito, Giovani Wolf (PMDB) e do vice Dangelles Decki (PP), em Corbélia. Um dos nomes mais aguardados do futuro primeiro escalão era o do secretário de Saúde, que foi anunciado há poucos dias. A partir de domingo, a pasta será de responsabilidade do fisioterapeuta Jean Carlos Debastiani. Jean é servidor concursado dos quadros da administração pública de Corbélia.

O prefeito eleito é médico e o setor da saúde pública será um dos que receberão atenção diferenciada na gestão que começará no próximo dia 1º. Nas últimas semanas, o processo de transição ganhou velocidade e algumas informações já chegaram às mãos de Giovani. Apesar de ainda não ter acesso a tudo, já existe o consenso de que ajustes deverão ser feitos para tornar a gestão mais enxuta, leve e de resultados mais práticos e efetivos à comunidade. Algumas pendências financeiras também deverão ser deixadas como herança e serão honradas desde que empenhadas, conforme o prefeito eleito.

O novo vice é Dangelles Decki, do PP. Formado em História e com forte histórico na área esportiva de Corbélia, Decki foi vereador e conhece bem as virtudes e também os pontos que precisam ser melhorados no município. De acordo com Giovani, o vice será uma peça importante na próxima administração, com atuação e colaboração nos mais diversos projetos. Recentemente, os dois anunciaram o nome de Marily Bloemer como responsável pela subprefeitura de Ouro Verde do Piquiri. Além de PMDB e PP, a coligação é formada também pelo PSDB. A chapa obteve 57,5% dos votos válidos em 2 de outubro.